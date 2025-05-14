خالد أبو بكر: قرار تخفيض رسوم العبور بقناة السويس تجاري بحت

كتبت -داليا الظنيني:

قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إن ما يُشاع بشأن تخفيض رسوم العبور في قناة السويس بضغط من جهات خارجية هو كلام لا يمت للواقع بصلة، مؤكدًا أن هذه قرارات تجارية بحتة تُتخذ وفق حسابات دقيقة جدًا.

وأضاف أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أن هيئة قناة السويس تدرس بشكل دوري أسعار المرور بناءً على الوضع الإقليمي والتنافسي، وأن قرار الخصم بنسبة 15% يخضع لعدة لجان ثم يُعرض على رئيس الهيئة ثم على الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيًا.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع هذا الملف بدقة، ولا يُتخذ فيه أي قرار إلا بموافقته، مشددًا أن هذه منطقة أمن قومي لا يمكن المساس بها، ولا يوجد فيها أي استثناء مهما كان.

واختتم أبو بكر بالتأكيد على أهمية أن يفهم الناس قيمة بلدهم وكيفية إدارة الملفات السيادية، وأن يتركوا السوشيال ميديا وشائعاتها جانبًا، لأن الحقيقة على الأرض مختلفة تمامًا.

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