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تصل لـ 45 درجة بهذه المناطق.. موعد بدء الموجة شديدة الحرارة

11:03 م الأربعاء 14 مايو 2025

موجة شديدة الحرارة تضرب مصر

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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن حالة الطقس اعتبارًا من الجمعة 16 مايو 2025 وحتى السبت 17 مايو، موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، الأربعاء، إن درجة الحرارة ستتراوح على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ما بين 37 إلى 40 درجة مئوية، وتكون ما بين 38 إلى 45 درجة مئوية على جنوب البلاد.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس اعتبارًا من الأحد المقبل 18 مايو 2025، تشهد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية، وتكون على القاهرة الكبرى ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية.

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