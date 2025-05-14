حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن "الذكاء الاصطناعي" وأبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي للحكومة

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية خلال اجتماعه اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السعودية: منع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول مكة خلال هذه الفترة

أصدرت السلطات السعودية، تعليمات جديدة تتعلق بتأشيرات الزيارة إلى المملكة، وذلك في إطار تنظيم دخول الزائرين خلال موسم الحج، على أن تُطبَّق هذه التعليمات على جميع حاملي تأشيرات الزيارة، بما في ذلك أبناء الجالية المصرية والقادمين من مختلف الدول.

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الرئيس السيسي يوجه بدراسة إدراج الذكاء الاصطناعي كمادة في المناهج الدراسية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.

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أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

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13 ألف ريال وحوافز| رسميًّا.. فرص عمل لأطباء بـ"تجمع صحي" بالسعودية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة" بالمملكة العربية السعودية.

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جناج مميز للقوات المسلحة في Waterex Expo 2025 بمركز مصر للمعارض

شاركت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجناح مميز

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موجة شديدة.. أخبار الطقس: ارتفاع كبير في الحرارة بداية الأسبوع المقبل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارا اليوم بعد العاصفة الترابية التي حدثت أمس على بعض المناطق.

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"إعلام مجلس الوزراء": رسوم عبور قناة السويس تُحصل بالعملات الأجنبية

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد بشأن إصدار قرار بتحصيل رسوم عبور السفن في "قناة السويس" بالجنيه المصري.

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رئيس الوزراء: الجولات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هدفها توطين الصناعات والتصدير

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض النتائج الإيجابية للتحركات البارزة والمؤثرة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي.

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قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين بشأن أزمة رسوم التقاضي

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

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