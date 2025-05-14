فرص عمل بالداخل والخارج برواتب مجزية - المزايا وخطوات التقديم

كتب- محمد أبو بكر:

كشف محمد جبران، وزير العمل، عن إتاحة عدد من فرص العمل اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025.

يستعرض "مصراوي"، فرص العمل التي أعلن عنها وزير العمل اليوم، كما يلي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، عن إتاحة 81 فرصة وظيفية جديدة للمهندسين المصريين في شركة الخدمات الاستشارية السعودية داخل المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار دعم تشغيل الكفاءات المصرية بالخارج.

وأوضح، أن هذه الفرص وفرها مكتب التمثيل العمالي التابع لسفارة مصر في الرياض، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والإدارة العامة للتشغيل، داعيًا الشباب المؤهل في التخصصات المطلوبة إلى التقديم بإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني: اضغط هنا ابتداءً من اليوم، الأربعاء 14 مايو 2025، ولمدة خمسة أيام.

مزايا فرص عمل المهندسين في السعودية

أكدت هبة أحمد، مديرة عام التشغيل بالوزارة، أن هذه الوظائف توفر مميزات عديدة، من بينها بدل سكن يعادل 25% من الراتب الأساسي، وبدل انتقال، بالإضافة إلى تأمين طبي شامل، وتذاكر سفر سنوية، ومكافأة نهاية الخدمة، إلى جانب مزايا أخرى تضمن بيئة عمل محفزة ومستقرة.

مد فترة التقديم على عدد من الوظائف القيادية

كشف وزير العمل، اليوم، عن تمديد فترة التقديم على عدد من الوظائف القيادية داخل ديوان وزارة العمل ومديرياتها، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وأوضح أن تفاصيل الوظائف متاحة على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبر الرابط: اضغط هنا.

كما أضاف أن الاختبارات الخاصة بهذه الوظائف ستكون نزيهة وشفافة بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين المؤهلين.

وأشارت نورا حافظ، مديرة الموارد البشرية بالوزارة، إلى أن التقديم سيستمر لمدة شهر كامل، بدءًا من الأربعاء 14 مايو 2025، ويتم تسليم الطلبات يدويًا إلى لجنة الوظائف القيادية في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، يوميًا من العاشرة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، ولا يُعتد بأي طلب يُرسل بالبريد أو قبل الإعلان الرسمي.

فتح باب التقديم على 4 وظائف مندوب مبيعات

وأعلنت وزارة العمل، صباح اليوم، عن فتح باب التقديم على 4 وظائف مندوب مبيعات لصالح "شركة ميلاد الطبية" في السعودية.

وذكرت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتوجيهات الوزير محمد جبران لفتح آفاق العمل الخارجي أمام الشباب، عبر تنسيق مشترك بين الإدارات المختصة في الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

رواتب فرص عمل مندوب المبيعات بالسعودية

ووفقًا للبيان، فإن الراتب المخصص يبلغ 7000 ريال سعودي شهريًا، مع توفير السكن وتذكرة الطيران، وأوضحت هبة أحمد أن المتقدم يجب أن يتراوح عمره بين 30 و40 عامًا، ويحمل مؤهلًا جامعيًا أو شهادة في الصيدلة، إلى جانب خبرة في بيع منتجات العناية بالبشرة (مثل الفلير، التقشير، والبلازما)، وأن يكون ملمًا باللغة الإنجليزية ويجيد مهارات البيع والإقناع.

ويبدأ التقديم على فرص العمل بدءًا من اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 ويستمر لثلاثة أيام فقط، على البريد: اضغط هنا.

فرص العمل في المملكة الأردنية الهاشمية

كشف محمد جبران، وزير العمل عن توفير مجموعة من فرص العمل في المملكة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع وزارة العمل الأردنية، وتشمل وظائف في مجالات مثل البناء، تربية الدواجن، وصناعة الزجاج، برواتب تتراوح بين 290 و350 دينارًا أردنيًا شهريًا.

وحدد البيان الوظائف المطلوبة: عمال بناء ذوو خبرة، عامل تربية دواجن، وعمال في مصانع الزجاج. من جانبها، أوضحت هبة أحمد أن من شروط القبول عدم وجود سفر سابق إلى الأردن خلال آخر خمس سنوات، وألا يكون المتقدم قد غادر البلاد بين 31 مايو 2020 و31 مايو 2021، كما يجب أن يكون المتقدم خاليًا من فيروس "سي". ويبدأ التقديم من اليوم الأربعاء ولمدة خمسة أيام، عبر الرابط الإلكتروني: اضغط هنا

فرصتين وظيفيتين لأطباء مصريين للعمل بالسعودية

وأعلنت وزارة العمل عن فرصتين وظيفيتين لأطباء مصريين للعمل ضمن "تجمع الرياض الصحي الثاني" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، تماشيًا مع جهود الوزير محمد جبران لتوظيف الكفاءات المصرية بالخارج.

وتتمثل الوظائف في طبيب استشاري تخصص جهاز هضمي، وآخر في المخ والأعصاب.

رواتب فرص عمل السعودية

وأفادت الوزارة أن الراتب الأساسي يبلغ 13,145 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى حوافز تشمل بدل انتقال قدره 400 ريال، كما يشمل العرض السكن والتأمين الصحي وفق سياسة المستشفى.

وأوضحت هبة أحمد أن من بين الشروط ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عامًا، وأن يكون حاصلًا على خبرة استشارية في مجاله. ويبدأ التقديم اليوم الأربعاء 14 مايو 2025، ويستمر ليومين فقط، عبر إرسال السيرة الذاتية بصيغة PDF إلى: اضغط هنا.

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