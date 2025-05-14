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شيخ الأزهر يجري أول اتصال بالبابا الجديد للفاتيكان.. ماذا دار بينهما؟

10:27 م الأربعاء 14 مايو 2025

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بالبابا الجديد للفاتيكان، ليو الرابع عشر، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للكنيسة الكاثوليكية.

وقال شيخ الأزهر عبر صفحته على فيسبوك، الأربعاء:"خلال اتصال هاتفي اليوم مع الأخ العزيز البابا ليو الرابع عشر، هنأته بانتخابه رئيسًا للكنيسة الكاثوليكية، وأكَّدنا أهمية استكمال مسيرة الحوار والأخوة الإنسانية؛ من أجل تعزيز قيم التعايش والسلام العالمي".

وتابع شيخ الأزهر:"دعونا خلال الاتصال إلى ضرورة العمل على إنهاء ما يواجهه عالمُنا من حروب وصراعات، وبخاصة في غزة وأوكرانيا والسودان، ودعم حقوق الضعفاء والفقراء والمظلومين".

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الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر البابا الجديد للفاتيكان ليو الرابع عشر الكنيسة الكاثوليكية
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