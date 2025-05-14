بيان عاجل من "النقل" بشأن محور بديل خزان أسوان

كتب- محمد نصار:

أصدرت وزارة النقل بيانًا رسميًا، اليوم، ردًا على ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن حدوث "انهيار جزئي" في محور بديل خزان أسوان، مؤكدة أن ما أُشيع بهذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة.

وأوضحت الوزارة أن الهيكل الخرساني للمحور سليم بنسبة 100%، وأن ما حدث لا يعدو كونه هبوطًا محدودًا في الجسم الترابي بنهاية أحد منازل الكوبري الجانبية، وتحديدًا فوق الطريق الأرضي، وبعيد تمامًا عن الهيكل الإنشائي للمحور.

وأضاف البيان أن الهبوط نتج عن تسرب مياه من خط مغذٍ تابع لإحدى منشآت وزارة الموارد المائية والري والمار أسفل الطريق، مما أدى إلى انجراف التربة وتسبب في هبوط موضعي بطبقة الأسفلت عند نهاية منزل الكوبري.

وبحسب الوزارة، تحركت فرق الطوارئ التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري فور وقوع الهبوط، وبدأت في تنفيذ أعمال الإصلاح والصيانة لإعادة الوضع إلى طبيعته بشكل سريع، بالتنسيق مع وزارة الري التي تعمل حاليًا على تغيير مسار خط المياه المغذي للمنشأة، لضمان عدم تكرار الأمر مستقبلًا.

وناشدت وزارة النقل بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات تتعلق بمشروعاتها أو بنيتها التحتية، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو المعلومات المغلوطة، والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة النقل أو الهيئة العامة للطرق والكباري.

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