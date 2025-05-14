أحمد موسى: الشرع وافق على التطبيع مع إسرائيل بعد لقاء ترامب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه حال تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التوصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، وقام بإعلان أمر إيجابي بشأن قضية غزة، فمن المتوقع أن يذهب ترامب إلى تل أبيب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس الأمريكي أكد أن أحمد الشرع رئيس سوريا وافق على التطبيع، مع توقيع اتفاقية التطبيع، لتعزيز العلاقات مع إسرائيل.

كما أوضح الإعلامي أحمد موسى، أنه تم توقيع عقوبات عسكرية واقتصادية سابقة على سوريا، أهمها عقوبة تجميد الأصول الخاصة بالحكومة، مع حظر التعامل مع البنك المركزي السوري، ومنع الاستيراد، مع حظر الاستثمار في النفط والطاقة.

وذكر أن هناك عقوبات اقتصادية أخرى كانت قد فرضت على سوريا، مثل حظر الطيران، وقيود التكنولوجيا، وحظر الصادرات.

وأوضح: ترامب عنده مشكلة وحيدة وهي الكونجرس الأمريكي.. قد يجد معارضة بشأن رفع العقوبات على سوريا، بسبب عمليات القتل من قبل الميليشيات.

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