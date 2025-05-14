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شديد الحرارة ورياح وشبورة.. توقعات حالة طقس الخميس

09:21 م الأربعاء 14 مايو 2025
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    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديدة الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
  • عرض 8 صورة
    طقس شديد الحرارة
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 15 مايو 2025 والأحوال الجوية المتوقعة.

حالة الطقس غدًا

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيان، الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس الموفق 15 مايو 2025، طقس حار شمالًا نهارًا، شديد الحرارة جنوبًا، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس غدًا تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من السواحل الغربية.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس غدًا الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من جنوب سيناء وأقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

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