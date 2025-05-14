السعودية: منع حاملي تأشيرات الزيارة من دخول مكة خلال هذه الفترة

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت السلطات السعودية، تعليمات جديدة تتعلق بتأشيرات الزيارة إلى المملكة، وذلك في إطار تنظيم دخول الزائرين خلال موسم الحج، على أن تُطبَّق هذه التعليمات على جميع حاملي تأشيرات الزيارة، بما في ذلك أبناء الجالية المصرية والقادمين من مختلف الدول.

وأكدت التعليمات الجديدة، بحسب خطاب لغرفة شركات السياحة حصل "مصراوي" على نسخة منه، على منع دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي تأشيرات الزيارة خلال الفترة الممتدة من 29 أبريل 2025 وحتى 10 يونيو 2025، مشددة على أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم حركة الدخول وضمان انسيابية مناسك الحج وضبط أعداد المتواجدين داخل المدينة المقدسة.

كما شددت السلطات على ضرورة الالتزام الكامل بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة، والتقيد بالتوجيهات الصادرة من الجهات المعنية، مؤكدة أن أي مخالفة قد تعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية.

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