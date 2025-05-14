أبرز قرارات الحكومة في اجتماعها الأسبوعي

كتب- محمد سامي و محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات.

وجاءت القرارات التي وافق عليها مجلس الوزراء، كما يلي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض ناحية طريق وادي النطرون/ العلمين، لصالح محافظة البحيرة، لاستخدامها في مشروعات تنموية.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تغيير الغرض من استخدام قطعتى أرض ناحية مدينة أكتوبر الجديدة، بمحافظة الجيزة، الأولى بمساحة 269.84 فدان، حيث يتم تغيير النشاط من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة لإقامة منطقة حرة خاصة ومنطقة لوجستية، والثانية بمساحة 29.98 فدان، ويتم التغيير من نشاط الموانئ الجافة إلى أنشطة صناعية واستثمارية.

وتأتي هذه الموافقة استجابة للمتغيرات، وتلبية للطلبات المقدمة من بعض المستثمرين، والتي تتمثل في إقامة منطقة حرة، ومنطقة صناعية، بغرض إقامة مصنع تجميع سيارات، حيث إن إضافة هذه الأنشطة وكونها ملاصقة للميناء الجاف، من شأنه أن يحقق العديد من النتائج المرجوة، منها تحقيق التكامل اللوجستي والصناعي، وتعزيز تكامل الأنشطة والتجارية والصناعية، وزيادة جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي، وتحفيز الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، مع تنويع الاقتصاد المحلي.

3. وافق مجلس الوزراء على إقامة معرض بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن بإجمالي عدد 250 قطعة أثرية، وذلك بناء على الطلب المقدم من المنظم (متحف قصر هونج كونج).

وتشمل القطع الأثرية المُنتقاة للمُشاركة في المعرض: 196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، و 2 قطعة أثرية من مقتنيات متحف مطروح القومي، وعدد 1 قطعة أثرية من مقتنيات متحف كفر الشيخ، وعدد 3 قطع أثرية من مقتنيات متحف الأقصر، وعدد 4 قطع أثرية من مقتنيات متحف سوهاج، وعدد 3 قطع أثرية من مقتنيات متحف السويس، وعدد 1 قطعة أثرية من مقتنيات متحف الغردقة، و عدد 40 قطعة أثرية من منطقة آثار سقارة.

4. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد 59 منازعة.

5. اعتمد مجلس الوزراء نتائج التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015 بجلستها المنعقدة بتاريخ 23 أبريل 2025 بعدد 57 محضراً.

6. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المُنعقدة بتاريخ 4 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 28 مشروعا.

7. اعتمد مجلس الوزراء القرار الصادر عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2025 بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لمشروع واحد يتبع مكتبة الإسكندرية.

8. وافق مجلس الوزراء على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية، بين الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في مجال البحث عن البترول واستغلاله في مناطق شمال غرب المغرة بالصحراء الغربية، وشرق الحمد بخليج السويس، وشرق جمسة البحرية بخليج السويس، والمنطقة المُندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية، وكذا في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط.

والاتفاقيات المشار اليها تتضمن حدا أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالي 221.23 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 31.5 مليون دولار، وكذا حفر 24 بئراً كحد أدنى.

9. وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لحكم المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على طلب وزارة الأوقاف التعاقد لتنظيم عدة مسابقات لاكتشاف المواهب المبدعة في تلاوة القرآن الكريم والآذان والابتهال الديني، وكذا طلب محافظة الجيزة التعاقد لتنفيذ الأعمال المطلوبة بشارع كفر طهرمس، والعمدة، وذلك بما يسهم في اتاحة طرق وشوارع لاستيعاب الكثافة المرورية وتسهيل حركة المرور في المنطقة، بتزامن مع تنفيذ أعمال شبكة الانفاق ومحطات المترو بشارع الهرم ومحور 26 يوليو.

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