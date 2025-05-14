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قرارات جديدة لمجلس نقابة المحامين بشأن أزمة رسوم التقاضي

06:10 م الأربعاء 14 مايو 2025

عبد الحليم علام نقيب المحامين

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كتب-عمرو صالح:

عقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مشتركاً بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة.

وبحسب بيان النقابة انتهى الاجتماع بإصدار القرارات الأتية:

أولاً : دعوة الجمعية العمومية للمحامين بجمهورية مصر العربية للانعقاد بوصفها السلطة العليا لنقابة المحامين ، لاتخاذ ما تراه فى هذا الشأن وقد تحدد لموعد انعقاد الجمعية تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة الكائن 49 أ شارع ـ رمسيس ـ بالقاهرة ، على أن تظل هذه الدعوة سارية

ما لم يتم إعلان وقف العمل بهذه القرارات غير الدستورية.

ثانيًا : دعوة الجمعيات العمومية بالنقابات الفرعية لوقفات احتجاجية أمام كافة المحاكم الإبتدائية على مستوى الجمهورية وذلك يومي، 29/5/2025 ، 18/6/2025 من الساعة الواحدة ظهرًا ولمدة ساعة.

ثالثًا :ـ الامتناع عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية أيام 18 ، 19 /5/ 2025 .

رابعًا :ـ إحالة المخالفين لقرار الامتناع عن حضور الجلسات سالف الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية عنهم بعد استيفاء التحقيق معهم.

وأهابت النقابة العامة نقيبًا وأعضاءً والنقابات الفرعية بالمحامين فى ربوع مصر الالتزام التام بما تم الإعلان عنه من قرارات .

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عبد الحليم علام نقيب المحامين مجلس نقابة المحامين أزمة رسوم التقاضي
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