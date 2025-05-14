مصر تقيم معرضا أثريا عالميا بالصين نوفمبر المقبل

كتب - محمد سامي:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على إقامة معرض أثري دولي بعنوان "مصر القديمة تكشف عن نفسها: كنوز من المتاحف المصرية"، والذي يُقام بمتحف قصر هونج كونج بمدينة هونج كونج، خلال الفترة من 18 نوفمبر 2025 وحتى 31 أغسطس 2026، بخلاف فترتي التغليف والنقل والشحن.

ويأتي هذا المعرض في إطار الجهود المستمرة للترويج للحضارة المصرية القديمة على المستوى الدولي، وتعزيز الوعي العالمي بثراء وتنوع التراث المصري، حيث سيضم المعرض 250 قطعة أثرية مختارة بعناية من مختلف المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.

وتشمل القطع المشاركة: 196 قطعة أثرية من المتحف المصري بالقاهرة، وقطعتين من مقتنيات متحف مطروح القومي، وقطعة واحدة من متحف كفر الشيخ، و3 قطع من متحف الأقصر، و4 قطع من متحف سوهاج، و3 قطع من متحف السويس، وقطعة واحدة من متحف الغردقة، إلى جانب 40 قطعة أثرية من منطقة آثار سقارة.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الحدث في تعزيز مكانة مصر كوجهة ثقافية وسياحية عالمية، ويُظهر للعالم الكنوز الفريدة التي تمتلكها البلاد، والتي تمثل جزءًا مهمًا من التراث الإنساني.