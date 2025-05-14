12 صورة ترصد تفقد وزير الإنتاج الحربي سير العمل بشركة المشروعات الهندسية

كتب- محمد سامي:

أجرى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم الأربعاء، زيارة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة؛ للوقوف على سير العمل اليومي بالشركة وآخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ المشروعات المنوطة الشركة بتنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات بالدولة؛ حيث تسهم الشركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية الحيوية في مجالات متعددة.

واستمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى ما عرضه المهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، وأطقم العمل أثناء تفقد مختلف القطاعات بالشركة.

وحرص الوزير على الحديث مع العاملين عن قرب وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكدًا أنه على استعداد دائم لاستقبال كل الأفكار التي من شأنها تطوير سير العمل وتحسين الأداء، مؤكدًا أن الجودة هي شعار الشركة في كل ما تنفذه من مشروعات؛ حيث تضم الشركة خبرات وإمكانات تمكنها من تنفيذ المشروعات الموكلة إليها بكفاءة، وطبقاً للمعايير العالمية، وفي التوقيتات المحددة لتسليم المشروعات.

وشدد محمد صلاح على أهمية التوسع في حجم الأعمال، مع الحفاظ على مكانة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية كشركة واعدة في مجال تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة التي تحقق صالح المواطن واستثمار ما يشهده قطاع الإنشاءات والمشروعات الهندسية والمقاولات من طفرة وتقدم خلال السنوات الأخيرة؛ الأمر الذي يجعله من أبرز القطاعات الواعدة، خصوصًا في ضوء ما تشهده مصر الآن من نهضة عمرانية وإقامة الجمهورية الجديدة، اعتمادًا على الإمكانات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بها.

واطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي على تقرير حول الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء المقر الجديد لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، والذي سيمثل إضافة مهمة ستنعكس على كفاءة تنفيذ أعمال الشركة، والمقرر إنشاؤه وفقًا لأحدث الطرز المعمارية، إلى جانب تزويده بأحدث الوسائل والتطبيقات التكنولوجية بطريقة عصرية متطورة في ضوء رؤية الوزارة للتحديث والتطوير وميكنة العمل بمختلف الجهات التابعة.

ووجَّه الوزير بضرورة الحرص على اتباع آليات الرقمنة الحديثة وتطبيق منظومات إدارة موارد المشروعات والتي تسهم في حوكمة عمليات الإنشاءات وإدارتها لتحقيق الأداء الأمثل من خلال الاعتماد على النظم الإدارية المتطورة والتحول الرقمي والربط الشبكي بين القطاعات المختلفة بالشركة.

ووجّه وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على إشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في أعمال الشركة، وأصدر توجيهات بضرورة متابعة مستجدات المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها والعمل على إزالة أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ بأقصى سرعة ممكنة، واتخاذ القرارات التي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وعقد الشراكات الناجحة، بالإضافة إلى العمل دائمًا على تطبيق المواصفات القياسية العالمية ونظم إدارة البيئة ونظم إدارة السلامة والصحة المهنية والتي تؤدي إلى التحسين والتقدم المستمر للأداء، من خلال عمليات ونظم الرصد والقياس والتقييم والمراجعات والتشاور ومشاركة العاملين في عملية اتخاذ القرار.

جدير بالذكر أن شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي شركة مساهمة مصرية تابعة للهيئة القومية للإنتاج الحربي، أنشئت عام 2016؛ بهدف المساهمة في تنفيذ المشروعات الإنشائية القومية الكبرى، اعتمادًا على الإمكانات التكنولوجية والبشرية المتميزة المتوفرة بالشركة، وذلك في إطار منظومة تؤمن بتكافؤ الفرص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية في كل المجالات لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

ولعبت الشركة منذ نشأتها دورًا أساسيًّا في تطوير وتنفيذ العديد من المشروعات القومية، لتصبح مع مرور الوقت في مصاف الشركات الرائدة ومنافسة لمثيلاتها في جمهورية مصر العربية، وفي إطار عملياتها تلتزم الشركة بتنفيذ مختلف أعمال المشروعات والاستشارات الهندسية بأعلى كفاءة وجودة في عدة مجالات؛ منها إنشاء الطرق والكباري والأنفاق ومزلقانات السكك الحديدية، وفي مجال تنفيذ المنشآت الطبية؛ مثل (المستشفيات- الوحدات الصحية- المعاهد- المعامل)، وفي ما يخص تنفيذ المنشآت الرياضية تقوم الشركة بتنفيذ مشروعات إقامة (الاستادات- الملاعب- الصالات المغطاة- حمامات السباحة)، وتقوم بإنشاء شبكات ومحطات معالجة وتنقية وتحلية المياه والصرف الصحي (البنية التحتية والمرافق- محطات الكهرباء)، وإنشاء ورفع كفاءة الأبنية التعليمية، مثل (الجامعات- المعاهد- المدارس)، وكذا الأبنية الحكومية والنقابية والثقافية والترفيهية والمنشآت الصناعية، إلى جانب تنفيذ المدن السكنية، وكل ذلك في إطار خطة مستقبلية طموحة تسعى الشركة لتصبح رائدة في مجالات التشييد والمقاولات.