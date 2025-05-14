جناج مميز للقوات المسلحة في Waterex Expo 2025 بمركز مصر للمعارض



كتب- محمد سامي:

شاركت الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بجناح مميز

في المعرض والمؤتمر الدولي Waterex Expo 2025لتكنولوجيا البنية التحتية للمياه والصرف

وأنظمة الري الحديثة، والذي استمرت فاعلياته على مدار عدة أيام بمركز مصر للمعارض الدولية

بمشاركة العديد من المؤسسات القومية والجهات البحثية وممثلي القطاع الخاص وكبرى الشركات العاملة

في ذلك المجال .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على المشاركة في كل الفاعليات التي تعزز دور مصر في تنمية

الموارد المائية وتعظيم الاستفادة من كل الإمكانات والقدرات المتاحة.

واستعرضت الشركة دورها البارز في مجال تنمية الموارد المائية من خلال عرض كل الأنشطة التي تشارك بها بالتعاون مع مختلف الوزارات والمركز القومي لبحوث المياه ومركز بحوث الصحراء، وعدد من الشركات الرائدة، وضم الجناح العديد من نماذج المشروعات القومية التي نفذتها الشركة؛ مثل مشروع جنوب الوادي بتوشكى ومشروع تنمية الدلتا الجديدة بالضبعة، ومشروعات الحماية من مخاطر السيول وإنشاء السدود وتعظيم الاستفادة من المياه الجوفية، وتبطين الترع لتنمية وتجميع مصادر المياه لاستصلاح الأراضي الصحراوية وتعظيم الرقعة الزراعية، فضلًا عن دور الشركة في توطين التكنولوجيا الحديثة والاستفادة منها في المشروعات المستقبلية .

وشهد المعرض على مدار أيامه تنظيم الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات العديد من الفاعليات والندوات والجلسات العلمية، بواسطة نخبة من الأساتذة والخبراء والاستشاريين لاستعراض الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية في مجابهة التحديات، وعرض الجهود المبذولة التي تعزز قدرة الدولة في الحفاظ

على مصادر المياه واستدامتها .