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الرئيس السيسي يجتمع مع وزير التعليم ومدير الأكاديمية العسكرية.. ماذا دار في الاجتماع؟

12:34 م الأربعاء 14 مايو 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

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كتب- محمد سامي:


اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.


وبحسب بيان، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الإجتماع على الجهود المبذولة من جانب أجهزة الدولة المعنية لتطوير آليات اختيار وتأهيل الكوادر التعليمية، بهدف الوصول بالكوادر المنتقاة للتدريس إلى أعلى المستويات العلمية والفنية والشخصية، والإستعانة تحقيقاً لهذا الغرض بموارد الدولة، حيث شهد الاجتماع في هذا الصدد استعراضاً لعدد من محاور التأهيل لمكونات العملية التعليمية، وعلى رأسها دعم وبناء قدرات ومهارات المعلمين.


وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أكد على الأولوية التي توليها الدولة لتطوير المنظومة التعليمية، وخاصة العنصر البشري، من خلال عمليات اختيار وتأهيل دقيقة تضمن أعلى درجات الموضوعية والكفاءة، مما ينعكس إيجابياً على جودة التعليم، كما أكد على ضرورة الإهتمام بالمعلم بإعتباره حجر الأساس في العملية التعليمية.

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