السعودية تُحدد ضوابط جديدة لتأشيرات الزيارة.. تفاصيل

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تنبيهات هامة للشركات العاملة في القطاع السياحي والمرتبطة بتنظيم موسم الحج للعام الهجري 1446، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الغرفة ووزارة السياحة والآثار لتنفيذ الإجراءات التنظيمية لموسم الحج.

وتلقت الغرفة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، إفادة من السفير مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين بالخارج بشأن المذكرة الواردة من السفارة السعودية بالقاهرة والمتضمنة التعليمات الجديدة في تأشيرات الزيارة للمملكة العربية السعودية، والتي سيتم تطبيقها على أبناء الجالية المصرية والقادمين للحج.

وتضمنت التعليمات الجديدة التأكيد على الآتي:

- الأنظمة والتعليمات المعمول بها بالمملكة: ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية.

- مدة التأشيرة والغرض الرئيسي الذي مُنحت من أجله: التقيد بمدة صلاحية التأشيرة والغرض الأساسي من إصدارها، حيث لا تسمح تأشيرات الزيارة بأداء مناسك الحج.

- عدم ممارسة العمل بأجر أو بدون أجر: يمنع منعًا باتًا ممارسة أي نوع من الأعمال داخل المملكة لحاملي تأشيرات الزيارة.

- عدم أداء العمرة خلال موسم الحج: لا يسمح لحاملي تأشيرات الزيارة بأداء مناسك العمرة خلال فترة موسم الحج.

- عدم دخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها خلال المدة من 29 أبريل 2025 وحتى 10 يونيو 2025: يُمنع على حاملي تأشيرات الزيارة دخول مكة المكرمة أو الإقامة فيها خلال هذه الفترة المحددة.

وأكدت الغرفة على الشركات السياحية ضرورة الالتزام التام بما ورد بهذه التعليمات، مشددة على أهمية مراعاة مصالح الحجاج والمعتمرين.

اقرأ أيضاً:

موعد ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

بعد زلزال البحر المتوسط.. هزة ارتدادية جديدة شمال مرسى مطروح

الإيجار القديم.. تعرف على الأماكن التي سينطبق عليها القانون