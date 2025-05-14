13 ألف ريال وحوافز| رسميًّا.. فرص عمل لأطباء بـ"تجمع صحي" بالسعودية

كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة العمل، اليوم الأربعاء، فتح باب التقديم على عدد 2 أطباء، للعمل في "تجمع الرياض الصحي الثاني بمدينة جدة" بالمملكة العربية السعودية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران؛ لتوفير فرص عمل في الخارج أمام الكوادر المصرية، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

فرص العمل والراتب الشهري

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن هذه الفرص الجديدة عبارة عن عدد طبيب استشاري جهاز هضمي، وطبيب استشاري مخ وأعصاب، وأن الراتب الأساسي يصل إلى 13 ألفًا و145 ريالًا سعوديًّا، كل شهر، بالإضافة إلى حوافز إضافية؛ منها 400 ريال بدل انتقال.

الشروط ورابط التقديم

وقالت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، إن من الشروط ألا تزيد السن على 55 سنة، وخبرة يشترط أن يكون استشاريًّا، والسكن والتأمين الصحي متوفر حسب سياسة المستشفى.

وجاء في البيان أن التقديم من اليوم الأربعاء الموافق 14- 5- 2025، ولمدة يومَين، على أن ترسل السيرة الذاتية "نسخةpdf " على البريد الإلكتروني التالي: اضغط هنا



