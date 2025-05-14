رسميًّا.. 107 فرص عمل في شركات بالأردن -الرابط وموعد وشروط التقديم

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأربعاء، توفير 107 فرص عمل لعمالة مصرية، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة (تكنولوجيا هندسية- تربية الدواجن- صناعة الزجاج).

فرص العمل وقيمة الراتب الشهري

وأوضح جبران أن الراتب الشهري يتراوح ما بين 290 و350 دينارًا أردنيًّا كل شهر، موضحًا أن هذه الفرص عبارة عن 100 بنَّاء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة، و1 عامل تربية دواجن، و6 عمال بمصنع زجاج.

الشروط ورابط التقديم

وقالت هبة أحمد، مدير عام التشغيل، إنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات، وألا يكون غادر "المملكة" خلال الفترة من 31- 5- 2020، حتى 31- 5- 2021.

ونوهت مدير عام التشغيل بأن التقديم من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام، والتقديم طبقًا للشروط المرفقة على الرابط التالي: هنا