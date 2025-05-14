هل العاصفة شيماء دخلت مصر؟ الأرصاد: موجة حارة جديدة بعد أيام

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد هذه الأيام حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة، وهي طبيعية في هذا الوقت من العام، تزامنًا مع فصل الربيع المعروف بتغيراته المفاجئة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «صدى البلد»، أن البلاد تعرضت لموجة حارة شديدة خلال الأيام الماضية، بلغت ذروتها يوم الأحد، تلتها حالة من الاعتدال المؤقت في درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس، مع استقرار نسبي في حالة الرياح.

وأوضح أن بداية من يوم الجمعة، ستشهد البلاد موجة حارة جديدة، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، لتصل ذروتها يوم السبت، والتي قد تبلغ 43 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد، بينما تتراوح في القاهرة الكبرى ما بين 38 إلى 40 درجة.

وأكد أن الهيئة تتابع الحالة الجوية بدقة، وستصدر تحديثات مستمرة تبعًا للتغيرات، لافتًا إلى أن التوقعات قابلة للتغيير مع اقتراب موعد الذروة.

ونفى وجود أي عواصف في البلاد، موضحًا أن ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي عن ما يسمى بـ"العاصفة شيماء" غير صحيح تمامًا، وأن الهيئة لم تصدر أي بيانات بشأن تسمية عواصف بهذا الاسم أو غيره.

وأضاف أن ما شهدته البلاد من نشاط في الرياح وإثارة للرمال والأتربة، لا يرقى إلى مستوى العاصفة، وإنما هو أمر متوقع ونوّهت عنه الهيئة في نشراتها الجوية مسبقًا.

وأشار إلى أن تسمية العواصف عالميًا يتم وفق ضوابط وشروط محددة تضعها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وأي تسميات منتشرة محليًا على مواقع التواصل لا علاقة لها بالأرصاد أو الجهات الرسمية.