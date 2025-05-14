خاص| حركة تغييرات وتنقلات موسعة بأعضاء مجالس إدارات شركات الكهرباء

كتب - محمد صلاح

أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر حركة تغييرات موسعة بمجالس إدارات عدد من الشركات تضمنت انضمام قيادات جديدة وتقديم الشكر لعدد من أعضاء مجالس الإدارات.

وجاءت الحركة كما يلي:

- تقديم الشكر للمهندس أشرف عطا عضو مجلس إدارة شركة مصر الوسطى.

- الدكتور محمد دعبيس مساعد وزير الكهرباء لشركات التوزيع عضوا بمجلس إدارة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- نقل المحاسب عزت إبراهيم عضو مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء لجنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

- نقل المحاسب عادل معوض عضو مجلس إدارة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء لعضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية.

- نقل المحاسب محمد سالم عضو مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لعضوية مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

- المحاسب أحمد الخراشي عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية للكهرباء عضوا بمجلس إدارة شركة مصر الوسطى.

المحاسبة أميرة صلاح عضو مجلس إدارة الإسكندرية للكهرباء عضوا بمجلس ادارة مصر الوسطى للكهرباء

- المحاسب محمود عبد المريد رئيس قطاعات الشئون المالية بشركة مصر العليا لعضوية مجلس إدارة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.