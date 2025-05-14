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بعد زالزال البحر المتوسط.. الهلال الأحمر: تفعيل الطوارئ بالمدن الساحلية

06:02 ص الأربعاء 14 مايو 2025

الهلال الأحمر المصري

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كتب- محمد فتحي:

أصدر الهلال الأحمر المصري، بيانا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بشأن رصد زلزال بقوة ٦.٤ درجات في البحر المتوسط وتأثيره على المناطق الساحلية.

وقال الهلال الأحمر المصري في بيانه، إن غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري تتابع تأثيرات هزة أرضية بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر في منطقة البحر الأبيض المتوسط أمام السواحل المصرية في الساعة "1:51" صباحا، التي شعر بها سكان القاهرة وبعض المحافظات الساحلية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات التالية: تفعيل خطة الطوارئ بالمدن الساحلية، بالإضافة إلى إصدار تعليمات عاجلة للمواطنين وهي تجنب الاقتراب من المباني القديمة أو التي تظهر عليها تشققات.

وطالب الهلال الأحمر المصري المواطنين بضرورة الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٢٢ للإبلاغ عن أي حالات طارئة فقط، بالإضافة إلى متابعة التحديثات الرسمية وعبر الصفحة الرسمية للهلال الأحمر المصري.

وأكد أنه حتى الآن لم ترد بلاغات عن أضرار بشرية أو في الممتلكات.

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