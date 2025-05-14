بعد زلزال البحر المتوسط.. هزة ارتدادية جديدة شمال مرسى مطروح



كتب- محمد فتحي:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، قبل قليل، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية ارتدادية جديدة بمنطقة مرسى مطروح، وذلك بعد ساعات من زالزال البحر المتوسط.

وبحسب بيان المعهد، فإن الهزة الأرضية الجديدة جاءت بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، خط العرض 35.12، وخط الطول 27.0، العمق 76 كم، وعلى بعد 421 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

ووفقا لبيان المعهد، فإن المعهد سجل الهزة فقط ولم يرد له أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

يذكر أن الدكتور طه رابح عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد سجلت اليوم هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد.

وكانت بياناتها كالتالي: تاريخ الحدوث: 14/05/2025، وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي ، القوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر. خط العرض: 35.12 شمالا. خط الطول : 27.0 شرقا، العمق: 76 كم

وأكد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.