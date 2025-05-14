بعد زلزال البحر المتوسط.. هل تتعرض مصر لـ تسونامي؟



كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تفاصيل الزلزال الذي شهدته محافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات المجاورة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال شراقي في منشور له عبر صفحته الشخصيه "فيسبوك": إن الزلزال الذي شهدته منطقة شرق البحر المتوسط في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 1:51 صباحا شرق جزيرة جزيرة كريت بقوة حوالى 6.1-6.4 درجة على مقياس ريختر، على عمق 76 كم، ويبعد عن الأسكندرية بحوالي 500 كم، موضحا أن التسونامي يحدث بعد الزلازل القوية أكبر من 6.5 درجة التي تحدث في البحار أو المحيطات.

وتابع: "يقع الزلزال عند التقاء الصفيحتين التكتونيتين الإفريقية والأوروأسيوية، وهي منطقة زلالزل يومية تتراوح بين 2-4 درجة، زلزال تركيا الشهير في فبراير 2023 بقوة 7.8 درجة، أشهر وأقوى الزلازل في البحر المتوسط، وحدث في يوليو 365م، بالقرب من الساحل الغربي لجزيرة كريت أعقبه تسونامي ضخم تسبب في دمار واسع النطاق في جميع أنحاء شرق المتوسط".

كان سكان محافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات المجاورة قد شعروا بهزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.