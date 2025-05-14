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باتجاه مدينة رشيد.. توضيح من معهد الفلك بشأن الزلزال

02:31 ص الأربعاء 14 مايو 2025

هزة أرضية

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كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور طه رابح عميد معهد البحوث الفلكية، التابع لوزارة التعليم العالي، أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل و التابعة للمعهد سجلت اليوم الاربعاء الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد.

وكانت بياناتها كالتالي: تاريخ الحدوث: 14/05/2025، وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي ، القوة 6.4 درجة علي مقياس ريختر. خط العرض: 35.12 شمالا. خط الطول : 27.0 شرقا، العمق: 76 كم

وأكد معهد الفلك أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات.

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