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دعاء الزلزال

02:22 ص الأربعاء 14 مايو 2025

دعاء (أرشيفية)

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(مصراوي)

اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك.

اللهم ادفع عنا البلاء والبراكين والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن.

اللهم إني أستودعك جميع المسلمين والمسلمات في بلاد المسلمين، واجعل ما أصابهم خيرا ونعمة عليهم، اللهم احفظهم وأنت خير الحافظين.

يذكر أن الدكتور شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل في المعهد القومي للبحوث الفلكية، قال إن هزة أرضية قوية ضربت جنوب جزيرة كريت في البحر المتوسط.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، صباح الأربعاء: الزلزال قوي وشعر به جميع سكان رد الدلتا وشمال مصر.

في السياق ذاته، شعر سكان محافظة الإسكندرية، في تمام الساعة 1:55 من صباح اليوم الأربعاء، بهزة أرضية، ما أثار حالة من القلق بين المواطنين.

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة.

ومن المتوقع أن تصدر الجهات المختصة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة لتوضيح تفاصيل الزلزال، بما في ذلك قوته ومركزه.

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