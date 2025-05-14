القومية تحتفي بفيروز وتتغنى بروائع الموسيقى العربية فى الأوبرا

كتب- محمد شاكر:

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، حفلاً للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى ومشاركة الفنانة سوما ونجوم الأوبرا أحمد عفت، مى حسن وأشرف وليد، وذلك فى التاسعة مساء الخميس ١٥ مايو على المسرح الكبير.

وخلاله يتم الاحتفاء بجارة القمر فيروز بنخبة من أعمالها الشهيرة منها سألتك حبيبى، سنرجع يوما، حبيتك بالصيف، سألوني الناس، قديش كان فى ناس، حبو بعضن، كنا نتلاقى، سكن الليل، حبيتك تنسيت النوم، سهر الليالى، ميدلى (بكتب اسمك، آخر أيام الصيفية، البنت الشلبية، حنا السكران)، نسم علينا الهوى، زهرة المدائن.

كما يضم البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى العربية منها إن كنت ليا، حبيتك وبدارى عليك، فاكرة، يا جميل ياللى هنا، عنابى، شفت بعينى، بقى عايز تنسانى، بعد إيه، أي دمعة حزن لا، غالى عليا وجواب.

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة فيروز ولدت عام 1935 في لبنان، إسمها الحقيقى نهاد وديع حداد، أحبت الغناء منذ الصغر واكتشف موهبتها في عمر الرابعة عشر الملحن محمد فليفل أحد مؤسسي المعهد الوطني للموسيقى وألحقها به ، عملت في الإذاعة اللبنانية كعضو في الجوقة قبل أن يكتشف الملحن حليم الرومي عظمة صوتها وأطلق عليها اسم فيروز لتشابه صوتها بالحجر الكريم وإختارها تؤدي منفردة خارج الجوقة وقدم لها عدداً من ألحانه، كان لقاءها مع الأخوين عاصي ومنصور الرحباني نقطة التحول في مسيرتها حيث كتبا ولحنا الكثير من أعمالها، تزوجت لاحقاً من عاصي الرحباني وسافرت معه وشقيقه منصور في جولات وحفلات غنائية حول العالم زادت من تألقها وشهرتها، قدمت مئات الأعمال الغنائية، نالت الكثير من الأوسمة والتكريمات منها وسام الشرف 1963والميدالية الذهبية 1975 في الأردن ووسام جوقة الشرف في فرنسا 2020 وغيرها.

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