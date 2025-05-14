موعد ارتفاع درجات الحرارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء 14 مايو وحتى الإثنين 19 مايو 2025.

وقالت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر طقس حار شمالا نهار شديد الحرارة جنوبا معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد اليوم نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة وأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الجمعة 16 مايو ارتفاع تدريجي بقيم درجات الحرارة يتراوح ما بين 7:5 درجات على أغلب الأنحاء.

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