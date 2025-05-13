كتبت -داليا الظنينى :

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة قوية لمحمد عواد بعدما سكن شباكه هدفًا سجله إبراهيم عادل في مباراة الزمالك وبيراميدز، قائلا: حافظ على اسم نادي الزمالك العريق ولو عاوز تعملها يا عواد متعملهاش كده.

وتابع موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة "صدى البلد": عواد كده شكله خارج الخدمة وكان لازم يحافظ على اسمه أكتر من كده"، مضيفا: "يا مجلس إدارة نادي الزمالك العريق راجعوا الكرة اللي دخلت في عواد".

وقال موسى: "لو يمكن حارس مرمى مبتديء في مركز شباب مكنش دخل الجول ده، لو أنا في الجول مكنش دخل الهدف ده، ولو حد قاعد كان صد الكرة".

ولفت موسى إلى أن الدوري ما زال في الملعب والأهلي جاء من بعيد وحاليا متصدر بفارق نقطتين عن بيراميدز، قائلا: "مش مهم مين ياخد الدوري الأهم يكون عندنا لعب حلو زي الكرة في أوروبا لما شوفنا الريمونتادا في مباراة الإنتر والبارسا".

وأردف: "كرة عادية سرعتها بسبب الهوا مش من الشوطة، وخوفت الكرة اللي دخلت في عواد يكون شاطها محمد صلاح وهو قاعد في ليفربول والله بجد، ده لا يمكن حارس مرمى مبتدأ في مركز شباب مكنش دخل فيه الجول ده، لو أنا في الجول مكنش دخل الهدف ده، ولو حد قاعد كان صد الكرة".

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