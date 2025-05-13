أحمد موسى يكشف تفاصيل تشغيل الأتوبيس الترددي

كتبت -داليا الظنينى:

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جولة الفريق كامل الوزير فى الأتوبيس الترددي، موضحا أنه لن يكون هناك ميكروباص واحد يسير على الطريق الدائري

وقال موسى خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الميكروباصات سوف يكون خط سيرها تحت الطريق الدائري. مؤكدا على أن الأتوبيس الترددي تم إنتاجه محليا في مصر وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح موسى أنه سيتم تسيير 100 أتوبيس كهربائي مكيف الهواء سعة كل أتوبيس 66 راكب بما يعادل ( 5 ميكروباص ) مشيرا إلى أن الأتوبيس الترددي سينقل 3200 راكب بالساعة في الاتجاهين ويكون خدمة أعلى مستوى حيث إنه مكيف الهواء.

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