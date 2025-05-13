الحكومة تكشف عن عدد المشروعات التي تم التعاقد عليها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

كتبت -داليا الظنينى :

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه تم التعاقد على 274 مشروع سيجرى تنفيذها في الفترة المقبلة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقال الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة رئيس الوزراء للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي في إطار متابعة المشروعات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وذكر الحمصاني أن المنطقة الاقتصادية تساهم بقوة في زيادة القوة التصديرية لمصر، موضحا أن هناك جهود تتمثل في تيسير في اللوجستيات والمرافق لجذب المستثمرين

وأوضح الحمصاني أن مصنع "شين شينج" الصيني مواسير الدكتايل له أهمية خاصة لمصر لأنه يساهم فى تخفيض الفاتورة الاستيرادية حيث إنه يوفر منتج هام للمشروعات التى تنفذ مصر.

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