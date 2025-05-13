وزير العمل يكشف عن آخر تطورات سفر العمال الزراعيين لليونان

كتبت -داليا الظنينى :

قال وزير العمل محمد جبران، إنّ الاتفاقية الثنائية بين مصر واليونان لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية وقعت في العام الماضي لتغطية المجال الزراعي في اليونان في بداية الأمر.

وأضاف جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: سلمنا قاعدة بيانات 4 آلاف شخص تنطبق عليهم المواصفات للاستعانة بالعمال المصريين في مجال الزراعة وبعدها يبدأ مراسلة المواطنين والعمال ليتم تسفيرهم إلى اليونان، والعامل سيكون له تأمين طبي وعقد عمل والتأكد من الحد الأدنى للأجور.

ووجه وزير العمل، رسالة إلى العمالة المصرية في الخارج، قائلا: "أقول للعمال أنتم سفراء لمصر والعامل يجب أن يمنح صورة جيدة لبلده وأن يبذل قصارى جهده ولو في مشكلة ارجع لوزارة العمل وبلاش تسيب العمل بشكل عشوائي ونعمل على أن يستمر العامل في عمله وأن يسير كل شيء بانضباط".

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