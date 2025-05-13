هل فقدت الثروة الحيوانية في مصر 2 مليون حمار بسبب التصدير؟ الخدمات البيطرية تجيب

كتبت -داليا الظنيني:

كشف الدكتور بركات محمد، رئيس الإدارة المركزية للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، حقيقة التصريحات التي أدلى بها نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بشأن تراجع أعداد الحمير في مصر من 3 ملايين إلى مليون فقط بسبب تصدير جلودها..

وقال "بركات" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن هذه الأرقام غير دقيقة ولا تستند لأي مصدر رسمي قائلا: "احنا عندنا جهاز التعبئة والإحصاء يرصد كل شيء، ومن ضمنها الثروة الحيوانية. والعدد الرسمي المسجل في عام 2020 بلغ 523 ألفًا و160 رأسًا من الحمير والبغال والخيول."

وأضاف أن أحدث حصر فعلي تم في عام 2024 - ولم يُعلن رسميًا بعد - يشير إلى أن العدد ارتفع إلى 632 ألفًا و 892 رأسًا، وفق سجلات وزارة الزراعة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للخدمات البيطرية، أن ما يتم تداوله عن ذبح الحمير لبيع جلودها وتسلل لحومها إلى المطاعم هو أمر غير صحيح ولا يستند إلى أي بيانات موثقة من الهيئة أو وزارة الزراعة.

وأوضح أن مصر لديها كوتة رسمية لتصدير جلود الحمير تصل إلى 8 آلاف جلد سنويًا، ويتم ذلك في إطار منظم وتحت رقابة بيطرية صارمة، حيث يتم القتل الرحيم لتلك الحيوانات لاستخدام جلودها في تغذية الحيوانات المفترسة، وليس لغرض الاستهلاك الآدمي.

وأشار إلى أن مصر لم تصدر أي جلود حمير حتى الآن رغم امتلاكها كوتة رسمية، مشددًا على أن من يروج لمثل هذه المعلومات "لا يملك أي بيانات صحيحة، ولا يعي حقيقة الوضع القائم"، داعيًا إلى الرجوع للجهات المختصة قبل نشر أي أرقام أو معلومات قد تثير البلبلة بين المواطنين.

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