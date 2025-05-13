إبراهيم عيسى يعلق على زيارة ترامب لدول الخليج

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأنظار تتجه اليوم إلى الزيارة التاريخية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السعودية، تليها زيارتان إلى الإمارات وقطر، مشيرًا إلى أنها أول زيارة رسمية خارج الولايات المتحدة الأمريكية منذ توليه الحكم منذ 100 يوم، وهي نفس الخطوة التي اتخذها في ولايته الأولى، ما يحمل دلالات مهمة تستحق التأمل.

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، اليوم الثلاثاء، أن هذه الزيارة للرئيس الأمريكي ترامب تحمل نتائج اقتصادية كبيرة للولايات المتحدة، في الوقت الذي يثار فيه التساؤل حول ما إذا كانت ستسفر أيضًا عن نتائج سياسية متوقعة أو منتظرة.

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن هناك ملفات مهمة مرتبطة بزيارة ترامب إلى الشرق الأوسط، إذ يمنح ترامب دول الخليج "هدية سياسية" في مقابل توقيعه على اتفاقيات اقتصادية تخدم مصالح بلاده، موضحًا أنه من المحتمل أن تشمل الزيارة لقاءات مع عدد من الزعماء، من بينهم الرئيس اللبناني، والرئيس الفلسطيني، والرئيس السوري، وهي لقاءات قد تكون موضع تحقق وحدث منتظر.

وتابع الإعلامي إبراهيم عيسى: "ترامب قد يكون هو الرابح الأكبر اقتصاديًا من الحروب الدائرة حول العالم".

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