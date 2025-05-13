إرسال دعوات للحضور.. الحكومة تكشف استعداداتها لافتتاح المتحف المصري الكبير

كتب- داليا الظني:

أكد محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء تابع إجراءات طرح إدارة وتشغيل مشروع حدائق تلال الفسطاط.

وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء أكد أن مشروع حدائق تلال الفسطاط يعكس رؤية الدولة في تحقيق تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة، مشيرا إلى أنه تابع اليوم الإجراءات اللوجيستية لاحتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير.

وذكر أن رئيس الوزراء تابع اليوم مختلف الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف مصر القادمين لحضور مراسم الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وأكد الحمصاني أنه خلال 48 ساعة سيتم إرساله الدعوات الخاصة لحضور حفل افتتاح المتحف المصري الكبير للمدعوين، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تابع الإجراءات الخاصة بوصول ومغادرة الضيوف وغيرها من الأمور اللوجيستية بداية من المطارات وصولا إلى مقر الاحتفالية.

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