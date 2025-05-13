أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأربعاء على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد البلاد طقس حار شمالا نهار شديد الحرارة جنوبا معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

نشاط لحركة الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وعلى فترات متقطعة وأمطار على السواحل الشمالية الشرقية.

وفيما يلي أبرز ملامح الطقس غدًا:

الرياح: شمالية غربية معتدلة.

حالة البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.25) متر.

حالة البحر الأحمر: معتدل، وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.25) متر.

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