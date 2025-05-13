مواجهة ساخنة بين النائبة ضحى عاصي ووزير الثقافة في البرلمان.. ما السبب؟!(صورة)

كتب- عمرو صالح:

أعربت الكاتبة الروائية والنائبة بمجلس النواب؛ ضحى عاصي، عن استنكارها لقرار وزارة الثقافة بإغلاق 130 قصر ثقافة وبيت ثقافة بكافة محافظات الجمهورية.

وكشفت "عاصي" عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اللقاء الذي جرى اليوم في مجلس النواب، قائلة: "مناقشة ساخنة مع وزير الثقافة بخصوص إغلاق قصور الثقافة المستأجرة - النواب يعترضون والوزير يؤكد أن لديه خطة بديلة للقيام بدور قصور الثقافة التي قرر إغلاقها، مؤكدا أنه لن يتم إغلاق بيت ثقافه عفيفي مطر وأمل دنقل أو أي بيت ثقافه فعال".

وأوضحت النائبة أنها عرضت موقفها تجاه القرار، وقالت: "المواطن ليس مسئولا عن إهمال الوزارة لهذه الأماكن؛ والمواطن ليس مسئولا عن تضخم حجم الموظفين حتى يحرم من الخدمة الثقافية".

وتابعت: "إن الاعتماد على المركزية والاكتفاء بقصور الثقافة الكبيرة ردا على كلمات الوزير الذى رجح أن الأماكن الصغيرة لا تصنع ثقافة لأنها غير مؤهلة؛ غير مقبول".

وشددت النائبة على أن إصلاح هذه الأماكن هو دور الوزارة وليس غلقها؛ لأن الهيكلة التى تأتي على حساب الخدمة الثقافية للمواطن البسيط مرفوضة.

واختتمت عاصي موجهة سؤالا لوزير الثقافة قائلة: "كيف ترى الثقافة"؟.

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد قررت إغلاق 130 من بيوت الثقافة المستأجرة، وهو ما أثار جدلا واسعا بين المثقفين الذين أعلنوا رفضهم لهذا القرار.

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