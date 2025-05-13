رئيس مجلس الشيوخ يلتقي المشاركين في منحة ناصر للقيادة الدولية

كتب-عمرو صالح:

نظم منتدى ناصر للقيادة الدولية بوزارة الشباب والرياضة زيارة إلى مجلس الشيوخ المصري على هامش النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية، والتقى المشاركون المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ووكيلي المجلس ورئيس لجنة الشباب والرياضة.

وخلال استقبال وفد منتدى ناصر الدولي، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ المصري: إن الشعوب تبنى بوعي الشباب صناع الحاضر وحملة مشاعل الغد، وهم الأمل الذي تطلع إليه الإنسانية من أجل عمل إنسانية، لافتا إلى أن منحة ناصر منصة قوية لبناء شراكات بين شباب العالم كما تمثل فرصة حقيقية لتعزيز السلام في عالمنا المعاصر الذي يواجه تحديات كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس الشيوخ أن منحة ناصر عبرت عن الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بشأن أهمية تعزيز دور الشباب في الوطن واستثمار طاقاتهم وفتح أبواب المشاركة أمامهم لصياغة مستقبل أفضل لشعوبهم، مؤكدا أن تمكين الشباب لن يتحقق إلا بإتاحة الفرص كاملة أمامهم وتدريبهم على الحوار والثقافة يؤهلهم ليكونوا قادة المستقبل.

وأضاف أن منحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة تؤكد عمق التزام الدولة المصرية برسالتها الدولية ودورها التاريخي في الدفاع عن الشعوب النامية منذ أن كانت مؤسسة لحركة عدم الانحياز ورافعة لصوت الجنوب في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن مصر كانت ومازالت محاربة لمفهوم الاحتلال وداعمة لحرية الشعوب.

وأكد أن مجلس الشيوخ يدعم كل أشكال الحوار والتواصل بين شباب العالم، ومجلس الشيوخ لديه يقين بأن الشباب هم ركيزة النجاح ومفتاح الأمل لضمان الحقوق والحريات لكافة شعوب العالم، مضيفا: "أثق في قدرات الشباب وأدعوكم للعمل بجد وإخلاص وتفان من أجل المستقبل الأفضل لتحيا أوطانهم في سلام، وأثمن جهود وزارة الشباب التي لا تألو جهدا في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية المصرية بشأن تعزيز دور الشباب وتمكينهم وإعداد جيل جديد يكون أكثر وعيا وإدراكا".

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن منحة ناصر للقيادة أصبحت نموذجا مصريا رائدا في بناء الكوادر الشبابية المحلية والدولية، يجسد البرنامج الرؤية المصرية لتمكين الشباب برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتعد منصة فاعلة للحوار وتبادل الخبرات وتعزيز مفاهيم القيادة المستنيرة في ضوء ما يشهده العالم من تحديات متسارعة.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن زيارة الكوادر الشبابية لمجلس الشيوخ رسالة بالتكامل بين الشباب وأهل الخبرة والمعرفة، ناصحا شباب منحة ناصر ببذل كل ما لديهم من طاقات ليكونوا خير سفراء لأوطانهم كل في مجاله.

وقال المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، إن مصر كانت ومازالت وستكون رائدا حقيقيا في كل المجالات وعلى رأسها الديمقراطية والشرعية الدستورية، لافتا إلى لقاء شباب من مختلف دول العالم وتدريبهم على أعلى مستوى ثقافي وعلمي يؤكد أن مصر دولة رائدة ولديها مسؤولية دولية تقوم بها على أكمل وجه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار العصر الذهبي للشباب والمرأة، مؤكدا أهمية العمل على قضية الوعي والتثقيف في ظل هذه التحديات، لنصل معا إلى جيل على قدر كبير من الوعي والأفكار البناءة المتقدمة، ليكون لدينا قادة شباب قادرين على التفكير والإبداع.

وأشارت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إلى أن برنامج ناصر للقيادة يمثل الرؤية الحقيقية للدولة المصرية تجاه الشباب، مؤكدة أن تأهيل الشباب للقيادة هو منهج للدولة المصرية.

وأشار النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس، إلى أن الشباب من مختلف دول العالم جاء إلى مصر يتعلم ويؤهل على يد الخبراء بشكل علمي، داعيا المشاركين لتحقيق أقصى استفادة من الخبراء في مصر.

كما أجرى المشاركون جولة داخل أروقة المجلس التاريخية، وشاهدوا فيلما تسجيليا مترجما عن الحياة البرلمانية في مصر، بجانب توزيع بعض الهدايا التذكارية عليهم.

وجدير بالذكر أن النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستهدف التركيز على نقل التجربة المصرية العريقة في رسوخ وبناء المؤسسات الوطنية، وتعزيز الحوار الشبابي على المستوى الأممي، ودور المرأة والشباب في السلم والأمن والتطوع، وتسليط الضوء على قضايا الشباب، وقضايا الجنوب العالمي وتعاون الجنوب جنوب، وتوعية الشباب بدور الأمم المتحدة وتأثيرها على قضايا الجنوب، وإبراز دور الجنوب العالمي في دعم القضايا المحورية للدول النامية وتعزيز العدالة الدولية.

اقرأ أيضًا:

حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

صور.. موعد وصول أول قطار فيلارو إلى مصر بسرعة 250 كم في الساعة

قرار عاجل من المترو بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد جراحة دقيقة.. وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم

هرم جديد.. أحدث 9 صور لمحطة مترو الرماية بالخط الرابع