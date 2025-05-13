أحمد الطاهري يعتذر عن رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف

كتب-عمرو صالح:

أعلن الكاتب الصحفي أحمد الطاهري اعتذاره عن الاستمرار في منصبه كرئيس تحرير لمجلة روزاليوسف لظروف خاصة.

وقال الطاهري في بيان له أتقدم بعظيم الشكر والتقدير والاحترام للهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبد الصادق الشوربجي وأعضاء الهيئة لقبول اعتذاري عن الاستمرار في رئاسة تحرير مجلة روزاليوسف وأتقدم بخالص التهنئة لزميلي وأخي أحمد امبابي على توليه رئاسة تحرير المجلة ربنا يوفقه ويصنع تجربة مميزة.

وتابع: "أنتهز هذه الفرصة لكي أشكر كل الزملاء في روزاليوسف على دعمهم الذي لم ينقطع لحظة طيلة السنوات الماضية، وعلى رأسهم هبة صادق رئيس مجلس الإدارة والزملاء في مجلس الإدارة وزملائي في تحرير المجلة كل الزملاء وخاصة أبناء دفعتي كانوا نعم السند وكانت تجربتهم قبل أن تكون تجربتي والزملاء الإداريين والأحباب من العمال في المطابع والنقل وكل فرد من أولاد روزاليوسف".

وأضاف الطاهري: أعتذر عن رئاسة التحرير لكن أظل وأتشرف بكوني ابن بار من أبناء روزاليوسف احترم الجميع وعرف قدر الجميع ونال في هذه الدار التي تسكن روحي من الحب والاحترام ما يكفيه طيلة عمره.

وأعلنت الهيئة الوطنية للصحافة منذ قليل عن تعيين أحمد نصر السيد إمبابي رئيسًا لتحرير مجلة روز اليوسف، خلفًا للكاتب أحمد الطاهري.

اقرأ أيضًا:

حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

صور.. موعد وصول أول قطار فيلارو إلى مصر بسرعة 250 كم في الساعة

قرار عاجل من المترو بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز

بعد جراحة دقيقة.. وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم

هرم جديد.. أحدث 9 صور لمحطة مترو الرماية بالخط الرابع