استياء في خطة النواب بسبب ضعف التجهيز لتطبيق موازنة البرامج والأداء

كتب- نشأت علي:

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حالة من الاستياء بين النواب، بسبب ما وصفوه بـ"ضعف التدريب والتجهيز" لتطبيق موازنة البرامج والأداء داخل الوزارات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وأكد النائب ياسر عمر، وكيل اللجنة، أن بعض الجهات تقاوم تطبيق موازنة البرامج والأداء، قائلاً: "البعض يحارب هذا النوع من الموازنات لأنها تؤسس للحوكمة وتضبط الإنفاق العام".

كما تساءل عمر عن خطوات وزارة الشباب والرياضة فيما يخص التدريب على آليات إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، مستفسرًا عن أعمار الفئات المستهدفة بالتدريب.

ورد ممثل وزارة الشباب والرياضة بأن الوزارة أدرجت بندًا خاصًا بالتدريب ضمن الموازنة، مشيرًا إلى أن أعمار المتدربين تتراوح بين 30 و40 عامًا.

من جانبه، علّق النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، قائلاً إن المفترض أن يبدأ التطبيق الفعلي لموازنة البرامج والأداء خلال العامين المقبلين، لكنه انتقد أداء الحكومة قائلًا: “بهذا المستوى البطيء من التنفيذ، يبدو أن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الجهات الحكومية على تأجيل التطبيق لأكثر من عامين إضافيين.”

وأضاف إمام: "نحتاج إلى خطة واضحة ومحكمة تضمن تنفيذ حقيقي لهذا النموذج المتقدم من إعداد الموازنات، لا أن نظل ندور في حلقات تدريب شكلية دون نتائج".