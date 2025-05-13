رئيس البريد أمام النواب: طرحنا حساب توفير حقق 30 مليار جنيه في 3 شهور

كتب- نشأت علي:

قالت داليا الباز رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الهيئة طرحت حسابا للتوفير بفائدة 14 % وحقق30 مليار جنيه في 3 شهور.

وأضافت الباز: الحساب اشترط إيداع حدا أدنى 50 ألف جنيه، وله ميزة بسهولة السحب والإبداع، والمنتج منافس جدا للشهادات البنكية وحقق نجاحا كبيرا.

ولفتت الباز خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة الهيئة القومية للبريد للعام المالي 2025-2026، أن المنتج البريدي الناجح الذي حقق 30 مليار جنيه لم تكن له بنود تسويق وأن نجاحه اعتمد على الزملاء في المكاتب الذين نجحوا في الترويج للمنتج.

وتابعت: البريد شهد توسعة في المكاتب بشكل كبير وهو ما انعكس على أرقام الإهلاك والصيانة.

من جانبه أكد عبد علوان نائب رئيس البريد بـن استثمارات الهيئة 80 % منها في بنك الاستثمار القومي، بالإضافة إلى أن الهيئة القومية لديها أذون وسندات خزانة.

وشدد علوان: ما حدث جاء بسبب تغير الثقافة الاقتصادية لدى المواطن باللجوء إلى شهادات البنوك لارتفاع العائد، وبما أن بنك الاستثمار القومي لايعطيني من الأصول فلجأت إلى تلبية رغبتهم في المستويات المحافظ الاستثمارية وهو مشاكل عبئا إضافيا.

وعقب النائب أحمد بدوي رئيس لجنه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن مجلس النواب يقف خلف المؤسسات الوطنية ويساند كل جهود التطوير التي تهدف وتساهم دعم الاقتصاد الوطني، وعلى رأسها الهيئة القومية للبريد، موضحا بأن البريد حقق إيرادات وصافي أرباح في العام المالي الماضي بـ 1.6 مليار جنيه.