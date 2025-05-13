برلماني لممثل "الشباب": لماذا تخصيص 4.5 مليون جنيه مكافآت لمساعدي الوزير؟

كتب- نشأت علي:

تساءل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أسباب تخصيص 4 ملايين ونصف مليون جنيه مكافآت لمعاوني ومساعدي وزير الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة موازنة البرامج والأداء 2025/2026 لديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

ورد ممثل وزارة الشباب والرياضة بأن الوزير ليس له نواب، وإنما مساعدون ومعاونون فقط.

وتساءل مصطفى سالم عن التأشيرات الخاصة التي خصصت لها 140 مليون جنيه، وعن الصناديق الخاصة بالوزارة.

ورد ممثل "الشباب والرياضة" بأن كل الصناديق معتمدة من وزارة المالية، وهناك حساب خاص للشباب والرياضة وتكنو رياضي ومكتب وزير الشباب والرياضة.

وتساءل وكيل "خطة النواب" عن حصة تأمينات الموظفين؛ هل تدخل في بند الاحتمالات ومرتبطة بالموارد الذاتية؟ ورد ممثل وزارة المالية بأن المزايا التأمينية مترتبة على الأجور، أما المكافآت فتترتب على الإيرادات، وبالتالي يحصل الموظفون على بعض المزايا التأمينية.