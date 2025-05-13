سنوات دون تنفيذ.. هجوم برلماني ضد "الشباب والرياضة" بسبب الملاعب

كتب- نشأت علي:

انتقد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أداء وزارة الشباب والرياضة في ما يتعلق بالإنشاءات، ضاربًا مثلًا في ما يتم بإنشاء الملاعب بأندية شطورة مركز طهطا والمدمر مركز طما بمحافظة سوهاج.

وأكد سالم أن تلك الملاعب بدأ العمل بها منذ عام 2015، وعرضنا مشكلتها على وزير الشباب والرياضة منذ عدة سنوات، والذي أكد سرعة الانتهاء منها وَفق جدول زمني؛ إلا أنه لم يتم البدء فيها حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب؛ لمناقشة موازنة البرامج والأداء 2025/2026 لديوان عام وزارة الشباب والرياضة.

وأكد الدكتور إيهاب الإبياري، ممثل الوزارة، أنه سيتم الانتهاء من حل جميع المشكلات المتعلقة بها وبدء التنفيذ قريبًا، وطالبه النائب مصطفى سالم بتحديد ميعاد لذلك، ورد ممثل الوزارة بأنه خلال أسابيع سيتم إبلاغكم بحل المشكلة.

وأضاف سالم أن هناك ملاعب لم يتم تجديدها منذ سنوات عديدة، وتقدمنا بمشكلتها للوزارة، وضرب مثلًا بمركز شباب مدينة طما، ولم يتم أيضًا حل المشكلة.

واستكمل وكيل خطة النواب حديثه بأن هناك العديد من الأندية بمحافظة سوهاج؛ خصوصًا مراكز طما وطهطا وجهينة، وعليها مديونيات مستحقة، وتكتفي الوزارة بالدعم العادي لتلك الأندية، ولا تدعمها بدعم إضافي لحل تلك المشكلات وسداد المديونيات، مؤكدًا ضرورة سرعة قيام الوزارة بحل تلك المشكلات.

واختتم سالم بأن الوزارة تقوم بدراسة مشكلات مراكز الشباب والرد عليها وعلى أعضاء مجلس النواب بتزويد تلك المراكز بالاحتياجات الفعلية لها، دون الالتزام بما تم الرد رسميًّا به.

وأشار سالم إلى أهمية قيام الوزارة بتحسين أدائها بشكل أفضل من ذلك خلال الفترة الحالية .