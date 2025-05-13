هرم جديد.. أحدث 9 صور لمحطة مترو الرماية بالخط الرابع

كتب- محمد نصار:

أثارت تصميمات محطة مترو الرماية ضمن المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى، إشادات واسعة بسبب تصميمها الهرمي.

وتعتبر محطة مترو الرماية، إحدى محطات المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، والذي يعد بدوره أساس ربط مدينتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة بشبكة مترو الأنفاق.

ويقدم الخط الرابع للمترو خدمة لنقل الركاب للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية في مناطق الهرم وفيصل والعمرانية والجيزة ومدينة نصر وجامعة الأزهر والقاهرة الجديدة.

ويبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع 19 كم، وتشتمل على 17 محطة، حيث يمتد مسارها من محطة حدائق الأشجار بجوار الورشة غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية وشارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلى الملك الصالح ليتقاطع مع الخط الأول للمترو، وصولًا إلى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى، وبذلك يربط هذا الخط محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

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