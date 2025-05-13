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بعد جراحة دقيقة.. وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم

03:03 م الثلاثاء 13 مايو 2025

وزير الثقافة يزور الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم

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كتب- محمد شاكر:

زار الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الأديب الكبير صنع الله إبراهيم للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك عقب العملية الجراحية التي أجراها بالأمس بمعهد ناصر لتركيب مفصل صناعي.

وأكد وزير الثقافة أن حالة الكاتب الكبير مستقرة، مطمئنًا محبيه وقرّاءه على صحته، مشيرًا إلى أنه زاره مرة أخرى اليوم بعد الجراحة، ووجده في حالة أفضل بكثير مقارنة بزيارته الأولى له قبل عشرة أيام.

وبحسب بيان، قال الدكتور هنو: "نسأل الله أن يتم شفاؤه على خير، وأن يعود بكامل عافيته ليواصل عطائه الثقافي والفكري الذي أثْرى به الساحة الأدبية لعقود".

وأضاف أنه سيواصل متابعة حالة الأديب الكبير بالتنسيق مع أسرته، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والفريق الطبي بمعهد ناصر، لضمان توفير كافة سبل الرعاية اللازمة.

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وزير الثقافة صنع الله إبراهيم الدكتور أحمد فؤاد هنو
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