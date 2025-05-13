صور.. موعد وصول أول قطار فيلارو إلى مصر بسرعة 250 كم في الساعة

كتب- محمد نصار:

تستعد وزارة النقل، لاستقبال أول قطار فيلارو سريع ضمن مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع المكونة من 3 خطوط بإجمالي أطوال يتجاوز 2000 كم.

موعد وصول أول قطار فيلارو سريع إلى مصر

كشفت وزارة النقل، موعد وصول أول قطار فيلارو سريع إلى مصر، حيث من المقرر شحن القطار إلى مصر خلال الفترة المقبلة على أن يصل خلال شهر أغسطس المقبل.

وتقوم شركة سيمنز بتصنيع جميع الوحدات المتحركة الخاصة بالشبكة حيث جارٍ تصنيع 41 قطارًا سريعًا طراز "فيلارو" بسرعة تصميمية 250 كم/ ساعة، وسرعة تشغيلية 230 كم/ ساعة.

كما تنتج الشركة 94 قطارًا إقليميًا طراز ديزيرو بسرعة تصميمية 200 كم/ ساعة وسرعة تشغيلية 160 كم/ ساعة، و41 جرارًا كهربائيًا "فيكترون" بسرعة تشغيلية 120 كم/ ساعة.

وتعتبر السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة (HSR)، نوعًا جديدًا من وسائل نقل الركاب بالسكك الحديدية، وأسرع وأكثر راحة من القطار العادي، وذلك من خلال عمل تصميم يسمح بسير القطارات على سرعات 250 كم/ ساعة.

ويبلغ إجمالي أطوال شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها بخطوطها الثلاثة نحو 2000 كم، ويتم إنشاء جميع الأعمال الاعتيادية بمعرفة الشركات الوطنية المصرية.

ويقوم تحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) بقيادة شركة سيمنز بتنفيذ أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكية.

ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال الجسور الخاصة بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة/ مطروح) بمعرفة الشركات الوطنية المصرية وتسليمها تباعا لتحالف شركات (سيمنز - أوراسكوم - المقاولون العرب) والتي تقوم بتركيب أعمال الأنظمة الإلكتروميكانيكية (أنظمة الجر الكهربائي - الإشارات - الاتصالات - التحكم).

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