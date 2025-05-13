قرار عاجل من المترو بسبب مباراة الزمالك وبيراميدز

كتب- محمد نصار:

أصدرت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق الخط الثالث "الخط الأخضر" تعليمات جديدة بشأن نقل جماهير مباراة الزمالك وبيراميدز، اليوم.

ويشهد ستاد القاهرة في تمام الساعة 7:00 مساء اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025 المباراة المنتظرة بين الزمالك وبيراميدز.

وقالت الشركة، في بيان، قبل قليل: عشان نساعد جماهير الكرة في التنقل بسهولة، محطاتنا - خصوصًا محطة الاستاد - هتكون مجهزة بتجهيزات خاصة لضمان رحلة سلسة ومريحة.

وأضافت: قبل وبعد الماتش هيكون في قطار كل 4:30 دقيقة من محطة الكيت كات لحد محطة عدلي منصور، وكمان قطار كل 9 دقائق للركاب اللي جايين من جامعة القاهرة أو محور روض الفرج ومتجهين لمحطة الكيت كات.

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