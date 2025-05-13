شركة أدوية عالمية وأحد المعامل الطبية يوقعان اتفاق تعاون لرفع الوعي حول مرض الحزام الناري

كتب- أحمد عبدالمنعم:

وقعت شركة "جلاكسو سميثكلاين مصر" اتفاقية تعاون مشترك مع شركة معامل "المختبر"، إحدى أكبر سلاسل المعامل الطبية في مصر؛ في خطوة تعكس التزامًا مشتركًا بالارتقاء بمستوى الوعي الصحي في المجتمع المصري.

وتهدف الاتفاقية إلى نشر الوعي حول مرض "الحزام الناري"، وعلاقته بضعف المناعة؛ خصوصًا لدى كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الجانبَين للتوعية بمخاطر الإصابة بالحزام الناري، الذي تزداد فرص الإصابة به مع التقدم في العمر أو نتيجة ضعف جهاز المناعة؛ سواء بسبب استخدام الأدوية المثبطة للمناعة أو نتيجة الإصابة بأمراض مثل السرطان، وفيروس نقص المناعة، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب الأمعاء، وداء الانسداد الرئوي المزمن، والربو، ومرض السكري.. وغيرها.

وأكد الطرفان أهمية التحدث مع الأطباء خلال الزيارات الدورية حول الأمراض التي يمكن الوقاية منها؛ ومن بينها مرض الحزام الناري، وضرورة اعتماد استراتيجيات وقائية تتناسب مع الحالة الصحية لكل مريض.

وقال المهندس حسن فهمي، مدير عام شركة "جلاكسو سميثكلاين مصر"، إن هذه الشراكة تمثل خطوة محورية نحو رفع الوعي المجتمعي حول المخاطر الصحية الناتجة عن الإصابة ببعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها، والمضاعفات التي قد تنجم عن الإصابة بتلك الأمراض؛ حيث يُسهم رفع وعي المواطن بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالأمراض، وبالتالي تقليل العبء الناجم عن خطر الإصابة بتلك الأمراض، والمعاناة الناتجة من المضاعفات التي قد تستمر شهورًا وسنوات، وقد تصبح مزمنة في بعض الأحيان.

وأضاف فهمي أن شركة "جلاكسو سميثكلاين" كشركة رائدة عالميًّا في مجال الرعاية الصحية والأدوية الحيوية، تتطلع دائمًا لعمل شراكات مثمرة وقوية مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية على المستوى المحلي؛ تمكننا من رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال الوصول إلى أقصى عدد من المرضى بجمهورية مصر العربية.

وأعربت الدكتورة هند الشربيني، الرئيس التنفيذي لمعامل "المختبر"، عن سعادتها بهذا التعاون البناء مع شركة "جلاكسو سميثكلاين"، مشيرةً إلى أن هذا النوع من الشراكات يعكس التزام معامل "المختبر" بدورها المجتمعي، إلى جانب تقديم خدمات تشخيصية ذات جودة عالية.

وأكدت الشربيني أن رفع مستوى الوعي الصحي لدى المواطنين، يمثل إحدى أهم ركائز الوقاية من العديد من الأمراض؛ ومنها مرض الحزام الناري، خصوصًا في ظل ارتباطه بتقدم السن أو وجود أمراض مزمنة تؤثر على كفاءة الجهاز المناعي.

وأشارت الرئيس التنفيذي لمعامل "المختبر" إلى أن معامل "المختبر"، باعتبارها من الكيانات الرائدة في مجال التحاليل الطبية في مصر والمنطقة، تحرص بشكل دائم على التعاون مع شركاء موثوقين؛ بهدف الوصول إلى شرائح أوسع من المرضى وتعزيز وعيهم الصحي.