أكثر من مليارَي جنيه إعانات.. جبران يترأس اجتماع صندوق طوارئ العمال

كتب- أحمد السعداوي:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الثلاثاء، أن ما أنفقه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة، خلال الفترة من أول يوليو 2024 وحتى أول مايو 2025، بلغ 82 مليون جنيه، استفاد منها 10 آلاف و660 عاملًا في 41 منشأة، ليصل إجمالي ما أنفقه الصندوق منذ تأسيسه عام 2002، وحتى الآن، 2 مليار و307 ملايين و100 ألف جنيه، استفاد منها 429 ألفًا و301 عامل، في 3991 منشأة.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير جبران، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، المنعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وقال الوزير إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستمرار هذا "الصندوق" في دوره كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية في تقديم الحماية الاجتماعية للعمال، ودفع إعانات أجور للعمال الذين تتعرض منشآتهم لبعض التحديات، حتى تعود فيها عجلات الإنتاج للدوران وبكامل طاقاتها، موضحًا أن الحد الأدنى لإعانات أجور العمال المستفيدين من هذا "الصندوق"، ارتفع من 600 إلى 1500 جنيه، بتوجيه مباشر من الرئيس السيسي.

وناقش مجلس الإدارة مجموعة من البنود التنظيمية والمالية التي تخص عمل ونشاط الصندوق.