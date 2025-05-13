حرارة شديدة ورمال وأتربة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

كتب- محمد نصار:

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تشهد، اليوم، أجواء حارة على مناطق شمال البلاد، بينما تشتد درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وسط طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار.

وتنشط الرياح على فترات متقطعة بالسواحل الشمالية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وسيناء، وخليج السويس، وشمال الصعيد.

كما تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، مع احتمالية ضعيفة للغاية لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء متفرقة من القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

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