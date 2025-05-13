تقدر بـ100 مليون جنيه.. ضبط أكبر واقعة سرقة في "الكهرباء" بأكتوبر

كتب- محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن حملة تفتيش مسائية مكبرة بقيادة المحاسب أحمد المصري، مدير عام الضبطية القضائية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، قامت بالمرور على المنطقة الصناعية بأكتوبر في تمام الساعة الثانية صباح اليوم الثلاثاء.

قامت الحملة بالتفتيش على بعض المصانع كثيفة الاستهلاك؛ في مقدمتها مصانع البلاستيك الموجودة بالمنطقة الصناعية، وعلى إثرها تم ضبط أكبر واقعة تلاعب في عدادات الكهرباء داخل أحد المصانع بالمنطقة التي تقوم بصناعة البلاستيك.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تعليمات وتوجيهات الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لرؤساء شركات التوزيع، بتكثيف حملات الضبطية القضائية على كل المناطق .

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن العاملين بالمصنع حاولوا منع حملة الضبطية القضائية من القيام بمهام عملها؛ إلا أنه فشل ذلك، وتمت مداهمة المصنع لضبط المخالفات التي تبين التلاعب في توصيلات واستهلاكات العدادات؛ خصوصًا أن المصنع يوجد به ٢ محول، قدرة الواحد فيهما ميجاوات.

وأوضح المصدر أنه تم إجراء حصر كامل على كل التوصيلات الخاصة بالمصنع التي ثبت التأكد من مخالفاتها وتلاعبها في الكميات، مشيرًا إلى أن التقرير المبدئي للمحضر يتضمن تحديد الغرامة لأكثر من 100 مليون جنيه.

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